İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis mahalle mahalle gezerek "KADES"i y?kl?yor

Adana polisi, mahalle mahalle gezerek kad?nlar? bilin?lendirip ?iddete maruz kald?klar?nda ne yapmalar? gerekti?ini anlatarak, telefonlar?na Kad?n Destek Uygulamas?’n? (KADES) y?kl?yor.

Adana polisi, mahalle mahalle gezerek kad?nlar? bilin?lendirip ?iddete maruz kald?klar?nda ne yapmalar? gerekti?ini anlatarak, telefonlar?na Kad?n Destek Uygulamas?'n? (KADES) y?kl?yor.


Adana Emniyet M?d?r? Zafer Akta?, son g?nlerde kad?na y?nelik ?iddetin artmas? nedeniyle Toplum Destekli Polislik ?ube M?d?rl??? ve Asayi? ?ube M?d?rl???ne ba?l? Aile ??i Kad?na ?iddet B?ro Amirli?ine ?iddete u?rayan kad?n?n polise bir t?kla ula?abilece?i "KADES" program?n?n tan?t?lmas? ve telefonlara y?klenmesi talimat?n? verdi. Bu talimat do?rultusunda harekete ge?en polisler, mahalle mahalle gezerek Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinde kad?nlar? toplayarak, ?iddete kar?? bilin?lendirme toplant?s? yapt?. Polisler kad?nlara ?iddete u?rad?klar?nda ya da ?iddete u?rama olas?l??? oldu?unda haklar?n?n ne oldu?unu, nerelere ba?vuru yapabileceklerini anlatt?. Polisler, verilen bilgilerin ard?ndan ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan ?iddete u?rayan ya da u?rama olas?l??? olan kad?n?n polise an?nda ula?mas? i?in kurulan KADES'in ak?ll? telefonlara kurumunu ger?ekle?tirdi. Polis, kad?nlar?n ak?ll? telefonlar?na tek tek uygulamay? kurduktan sonra nas?l ?al??t???n? anlatt?.


Toplant?ya kat?lan kad?nlar, uygulaman?n ?ok iyi oldu?unu, direkt polise ula?abilmenin ve adres vermeden polisin kendilerini bulmas?n?n ?ok g?zel ve ?nemli oldu?unu s?ylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.