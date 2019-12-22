Polis mahalle mahalle gezerek "KADES"i y?kl?yor

Adana polisi, mahalle mahalle gezerek kad?nlar? bilin?lendirip ?iddete maruz kald?klar?nda ne yapmalar? gerekti?ini anlatarak, telefonlar?na Kad?n Destek Uygulamas?'n? (KADES) y?kl?yor.

Adana Emniyet M?d?r? Zafer Akta?, son g?nlerde kad?na y?nelik ?iddetin artmas? nedeniyle Toplum Destekli Polislik ?ube M?d?rl??? ve Asayi? ?ube M?d?rl???ne ba?l? Aile ??i Kad?na ?iddet B?ro Amirli?ine ?iddete u?rayan kad?n?n polise bir t?kla ula?abilece?i "KADES" program?n?n tan?t?lmas? ve telefonlara y?klenmesi talimat?n? verdi. Bu talimat do?rultusunda harekete ge?en polisler, mahalle mahalle gezerek Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinde kad?nlar? toplayarak, ?iddete kar?? bilin?lendirme toplant?s? yapt?. Polisler kad?nlara ?iddete u?rad?klar?nda ya da ?iddete u?rama olas?l??? oldu?unda haklar?n?n ne oldu?unu, nerelere ba?vuru yapabileceklerini anlatt?. Polisler, verilen bilgilerin ard?ndan ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan ?iddete u?rayan ya da u?rama olas?l??? olan kad?n?n polise an?nda ula?mas? i?in kurulan KADES'in ak?ll? telefonlara kurumunu ger?ekle?tirdi. Polis, kad?nlar?n ak?ll? telefonlar?na tek tek uygulamay? kurduktan sonra nas?l ?al??t???n? anlatt?.

Toplant?ya kat?lan kad?nlar, uygulaman?n ?ok iyi oldu?unu, direkt polise ula?abilmenin ve adres vermeden polisin kendilerini bulmas?n?n ?ok g?zel ve ?nemli oldu?unu s?ylediler.