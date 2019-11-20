Polis okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, limon bahçesinde 80 lira yevmiyeye çalışan 50 çocuğu okula kazandırdıktan sonra ara tatilde geziye götürdü.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını görmüş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların okula kazandırılması için talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda limon bahçesine giden polisler, ağaçların tepesindeki okul çağındaki çocukları toplayıp okula kazandırmıştı. Zeytinli İlkokul ve Ortaokuluna kazandırılan 50 öğrenci ile birlikte diğer dezavantajlı öğrenciler ara tatilde polis tarafından bu kez de Mersin'in Tarsus ilçesine geziye götürüldü. Polis, öğrencileri ilçede bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi ve tarihi, turistlik yerleri gezdirdi. Bir polis gezilen tarihi yerler hakkında öğrencilere bilgi verip rehberlik yaptı. Geziye götürülen öğrenciler çok mutlu olduklarını ilk kez buraları gezme imkanı bulduklarını söylediler.

Öğrencilere gezi sonunda çeşitli hediyeler verildi.