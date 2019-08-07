Polis okulunda mezuniyet sevinci

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan 683 polis adayı törenle diplomalarını aldı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 23. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları için mezuniyet tören düzenlendi.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin stratejik bir bölgede yer aldığını belirterek, "Bu nedenle güvenlik önlemleri en üst seviyede alınması gerekir. Ülke içinde ve sınır dışında terör, düzensiz göç, kaçakçılık ve uyuşturucu gibi her türlü suç ve suçluyla yoğun mücadele ediliyor. Bu amansız mücadelenin başarıya ulaşmasının en önemli şartı hem teknolojik hem de beşeri kabiliyeti yüksek bir emniyet teşkilatıdır" dedi.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürü Naim Cengiz de Türkiye'nin 15 Temmuz'da aklını ve vicdanını bir gruba kiralamış kişilerce ülke tarihinde daha önce görülmemiş hain bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "Darbecilere karşı emniyet teşkilatı elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Teşkilatımız, bu yolda gazi ve şehitler vermiş, milletimizle omuz omuza hakkın ve halkın yanında yer almış, ezanımıza vatanımıza, bayrağımıza uzanacak elleri kırmış, hiçbir kutsalımıza kimsenin el sürmemesi için mücadele vererek hainlerin karşısında onurlu bir duruş sergilemiştir. Sizlerin aklı hür, vicdanı milletin hizmetinde olan polisler olacağınıza inancım tamdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemin eden 683 polis adayı diplomalarını alıp mezun oldu.