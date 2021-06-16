"Polis peşimizde" yalanıyla gasp yaptılar

Adana'da iki kişinin otomobiline binip “polis peşimizde bizi kurtar” dedikten sonra bıçak çekip 8 bin 800 lira parasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 Haziran'da su ısıtıcısını tamir ettiren Mehmet Şerif Gündüz (71), iş yerinden çıkıp otomobiline bindi. Bu sırada aracına binen tanımadığı iki gençten biri, cebinden çıkardığı bıçağı Gündüz'ün boğazına dayayıp, “Adam yaraladık. Polis peşimizde yakalanmamak için hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Sür arabayı” dedi. Bunun üzerine Gündüz, aracını çalıştırıp, bölgeden ayrıldı. Seyir halindeyken cebindeki 300 TL'yi gasp eden şüphelilerden biri, Gündüz'ü tehdit ederek daha fazla para vermesini söyledi. Gündüz de cep telefonuyla kızını arayıp, şüphelilerin verdiği IBAN numarasına 5 bin TL göndermesini istedi. Daha sonra şüpheliler, Adana Merkez Otogarı'nda inerek kaçtı.

Bu olaydan iki gün sonra Güzelyalı Mahallesi'nde marketten alışveriş yapan Mustafa Aydoğan (34), evine gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada arka koltuğa binen tanımadığı bir kişi aynı yöntemle Aydoğan'ın kendisini götürmesini söyledi. Seyir halindeyken Aydoğan'ın cebindeki 500 TL'yi gasp eden şüpheli, cüzdandaki hesap kartını görünce ATM'ye sürmesini istedi. Banka şubesi önünde aracını park eden Aydoğan'ın cep telefonunu alıp, ellerini direksiyona kelepçeleyen şüpheli, hesaptan 3 bin TL para çekip, araca döndü. Kendisini Adana Merkez Otogarı'na bıraktıran şüpheli kaçtı. İki olayda da zanlıların otomobile binip inmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne giden Gündüz ile Aydoğan'ın durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin Ömer B. (18) ile Ogir T. (24) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalamak için 20 güvenlik kamerasını inceleyen polis, Ömer B. ile Ogir T.'nin bir otelde girdiğini tespit etti. Polis otele giderek zanlıları yakalamak istedi. Ancak zanlıların otelde bir gün kaldıktan sonra ayrıldığını belirledi. Polis daha sonra yaptığı çalışmada zanlıların Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta yakaladı. Ömer B.'nin üzerinden, gasp olaylarında kullandığı bıçak ile 275 TL bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ömer B., suçu işlediklerini kabul etti. Ogir T.'nin ise ifadesinde, “Bindiğimiz araçtaki amcayı, Ömer'in akrabası sandım. Bir anda bıçak çekti, ne olduğunu anlamadım ama şakalaştıklarını düşündüm. Akrabası olduğu için de karışmak istemedim” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer B. ile Ogir T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.