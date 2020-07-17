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Polis sahte parayı anlama yollarını anlattı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adana’da polis ekipleri, satıcıları ve alıcıları sahte para konusunda uyararak, sahte parayı tespit etme yöntemlerini gösterdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adana'da polis ekipleri, satıcıları ve alıcıları sahte para konusunda uyararak, sahte parayı tespit etme yöntemlerini gösterdi.


İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kentin Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde kurbanlık satıcılarına sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı.


Polis, kurbanlık hayvan satıcısı Kasım Narin Gülbeyaz isimli vatandaşa sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterirken kurbanlık dana alıcısı Merih Pirinçoğlu'na ise para üstü alırken dikkat etmesi gerekenleri anlattı.


Vatandaşlar bilgilendirme için polise teşekkür etti.

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