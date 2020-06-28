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Polis, sınava yetişemeyen öğrenciler için bugün de seferber oldu

Adana’da YKS’nin 2.

Adana'da YKS'nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek olan bazı adaylar sınava polis tarafından son anda yetiştirildi.


Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hem trafik hem de diğer polislerin ana cadde ve bulvarlarda görev alarak sınava girecek adaylara yardımcı olması talimatı verdi. Bu talimat üzerine polis, dün olduğu gibi bugün de zor durumda kalan adayların imdadına yetişti. Dün 83 adayı sınava yetiştiren polisler, bugün de boş durmadı. Yanlış okula gelen Ramazan Solmaz (18) isimli öğrenci, trafik polisi tarafından kask takılarak sınava gireceği okula yetiştirildi. Solmaz, polise teşekkür ederek, "Hayatımda unutmayacağım bir iyilik yaptınız. Siz olmasanız bir yıllık emeğim boşa gidecekti" dedi.


Solmaz'ın yanı sıra birçok aday da sınava yetiştirildi.

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