Polis suça geçit vermiyor

Adana'da yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamada 6 bin 734 kişi sorgulanırken, 2 bin 781 araç kontrol edilmiş, 6 ruhsatsız silah ele geçirirken, 17 aranan şahıs yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri vatandaşın mal ve can güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalarına devam ediyor. Polis şehrin giriş çıkışları, bulvarlar ve ara sokaklar da dahil olmak üzere bir çok yerde şok uygulama yapıyor. Bu uygulamalar sonucunda polis bir günde 6 bin 734 kişinin Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı. 2 bin 781 araç kontrol etti. 12 araca 18 bin 650 lira para cezası verilirken, 13 araç trafikten men edildi. Başka illerde kayıtlı olan 32 Suriyeli uyruklu şahıs yakalandı, bunları taşıyan 6 araca 41 bin 742 lira para cezası verilirken şahıslar da bağlı bulundukları illere götürüldü. Uygulamada çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmada dilencilik yapan 2'si Suriye uyruklu 3 çocuğa işlem yapıldı. Uygulamalarda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, taksirle yaralama gibi suçlardan 12 ile 1 yıl arasında değişin hapis cezasından aranan 17 şahıs da yakalandı.