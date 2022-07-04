Polis tesisleri 5 yıldızlı otel gibi

İnci, kentte başta asayiş ve terör olmak üzere organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine karşı, amansız bir mücadele ortaya koyup, fedakarca görev yapan personeli için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. İnci, polislerin tatil ve izin günlerinde olduğu gibi boş zamanlarında da aileleriyle birlikte vakit geçirmesi için emniyet bünyesindeki tesislerin, daha işlevsel ve konforlu hale getirilmesi talimatını verdi.

İnci'nin talimatı üzerine merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde; Seyhan Baraj Gölü kıyısında yer alan Adana Polisevi ile birlikte Yumurtalık'ta faaliyet gösteren Yumurtalık Polisevi'nde hummalı bir çalışma başlatıldı. Her iki tesiste de yenileme çalışmaları sürdürülürken, polisler de söz konusu tesislerde aileleriyle birlikte tatil yapıp, stres atma fırsatı buluyor. Özellikle Yumurtalık Polisevi, hem manzarası, hem de sunduğu imkanlarla 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Akdeniz sahilinde; 4 bin 216 metrekarelik bir alanda inşa edilen Yumurtalık Polisevi'nde 51 oda bulunuyor. Odalar, 3 ve 6 kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlanırken, tesiste de aynı anda tam 120 aile; ortalama da 500 kişi kalabiliyor. Etkileyici bir deniz manzarası eşliğinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunulan tesisin plajında da özel bir iskele bulunuyor. Sadece polis ve kamu görevlilerinin, aileleriyle birlikte alındığı polisevinde; 7 gün 24 saat güvenlik de ön planda tutuluyor.

Adana şehir merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yumurtalık Polisevi, aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir tesis olarak öne çıkıyor. Polislerin, ailesi ve çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirip, yoğun iş temposunun stresini atabilmesi için gereken ortam sunulurken, fiyatlarda da diğer tesislere göre yüzde 25 daha ucuz olması, ‘ekonomik bir tatil' imkanı da veriyor. Yumurtalık Polisevi, mutfağıyla da öne çıkarken, özellikle deniz ürünlerindeki menüsü ile bölgenin dikkat çeken tesisleri arasında yer alıyor.