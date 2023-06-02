Polis vatandaşı parasını kaptırmaması için ATM önünde uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, banka işlemleri sonrası ve bankamatik işlemleri sırasında artan dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı mücadele başlattı. Ekipler, kentte bankamatikte işlem yapanları; dolandırıcı ve yankesicilere paralarını kaptırmaması için uyarıp, bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca polis, çekilen paraların otomobilde bırakılmaması ve dolandırıcıların yöntemleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Polis uyardığı Gönül Adıgüzel, daha önce çantasını bir kapkaççıya çaldırdığını anlatıp, “Polisimiz, çantamızı korumamız ve bankamatikte yardımcı olmak isteyenlere karşı bizi uyardı. İnsanoğlu bazen unutuyor. Uyarıların ardından bir daha unutmayacağız inşallah” diye konuştu.

Bir süre önce bankamatikte kartını unuttuğunu belirten Hazal Aşkım ise, “Hemen müşteri hizmetlerini arayıp, kartımı iptal ettirmiştim. Ekipler de yabancılara şifremizi söylemememiz ve yardım istemememiz gerektiğini söylediler. Çok doğru bir uyarı. Bundan sonra da daha dikkatli olacağız” dedi.