İhlas Haber Ajansı

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Polis yılbaşı öncesi hırsız uyarısında bulundu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanacak olan AVM’lerde vatandaşları yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanacak olan AVM'lerde vatandaşları yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı uyardı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, bu çerçevede kentteki alışveriş merkezlerini de ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.


Polisler, vatandaşlardan kalabalık yerlerde alışveriş yaparken çantalarını ve değerli eşyalarının çalınma ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi. Yılbaşı gecesini evlerinin dışında geçirecek olanları da hırsızlık olaylarına karşı uyaran polisler, alınabilecek önlemler konusunda bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

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