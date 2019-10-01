Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü şapkalı olduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise başında perukla bölgede keşif yaptığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 25 Eylül Çarşamba günü sabah 07.20'de, Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten Fırat Ş.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü başında şapka bulunduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise sabanın erken saatlerinde başında perukla aynı kıyafetle bölgede keşif yaptığı belirlendi. Elinde poşetle kaldırımda yürüyen terörist, sokağa girip gözden kayboluyor.