Polise ilk yardım eğitimi

Adana'da polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, bir trafik kazası, iş kazası, yaralanma gibi olaylara genellikle ilk giden ekiplerin polis olmasından dolayı ilk yardım eğitimi başlattı. Eğitimde polise bir olay sonrası hayat kurtaracak ilk yardım eğitimi verildi. Yaralıya neler yapması gerektiği, sağlık ekipleri gelene kadar ne yapması gerektiği tek tek anlatıldı.

Polise anlatılan ilk yardım teknikleri cansız manken üzerinde de gösterildi.