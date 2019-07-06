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Polise üç farklı isim verdi, gerçek ismini parmak izi ortaya çıkardı

Otostop çekip bindiği kamyonun şoförünü bıçakla tehdit edip bin 150 lirasını çalan S.

T. aracı durdurup, kendisini otomobiliyle takip eden F.K.(31)'nin kullandığı ve A.G.(17)'nin içinde bulunduğu arabaya binip olay yerinden kaçtı.


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, hamile S.T Adana'dan Mersin istikametine doğru seyreden B.T. yönetimindeki 23 BS 851 plakalı kamyonu gördü. Kamyonu otostop işareti yaparak durduran S.T. araca bindi. Kamyonun ilerlemeye başlamasından bir süre sonra şoföre parasını bozdurmak istediğini söyleyen kadın, adamın cebinden parayı çıkarmasının ardından bıçak çıkararak şoförü tehdit etti. Sürücü B.T.'nin elindeki parayı alan kadın, şoföre aracı durdurmasını söyleyip indi. S.T. araçtan inmesinin ardından kendisini takip eden başka bir araca bindi. Kamyonu takip eden Ferhat K. (31) ve A.G.'nin (17) bulunduğu arabaya binen S.T., hızla olay yerinden kaçtı. Korkuya kapılan şoför B.T. olayın ardından polise haber verdi.


Planlı soygunda S.T. polise üç farklı isim verdi


İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve üç ayrı isim bildiriminde bulunup, kendisini C.U. diye tanıtan hamile S.T.'nin yalanını parmak izi ortaya çıkarttı. Her üç şüpheli de polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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