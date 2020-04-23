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Polise yakalanan şahıs, eşcinselim diyerek kaçırıldığını iddia etti

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil 8 kilometre boyunca kaçtıktan sonra otomobilini terk etti.

Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil 8 kilometre boyunca kaçtıktan sonra otomobilini terk etti. Sürücü kaçarken araçta bulunan 2 kişide kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yakalanan bir kişi gazetecilere, “Eşcinselim” diyerek kaçırıldığı öne sürdü.


Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama yapan polis ekipleri, 34 LH 9713 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca otomobil sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı. Sonra Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77232 sokağa giren otomobil sürücüsü aracını bıraktı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 1'i kadın 2 kişide otomobilden inerek kaçtı.


Polis mahallede yaptığı arama çalışmalarında otomobilde yolcu konumunda bulunan isimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkeği gözaltına aldı.


Gözaltına alınan erkek şahıs,” Eşcinselim” diyerek kaçırıldığını iddia etti.

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