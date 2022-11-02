Polise yakalanmamak için bahçede yaşamış

Adana'da 3 motosiklet ve 8 elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen zanlının polise yakalanmamak narenciye bahçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Zanlının yakalanınca polise, “Bir aydır sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım” dediği ileri sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki farklı mahallelerde son bir ayda yaklaşık 300 bin lira değerindeki 3 motosiklet, 8 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, 11 olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 26 ayrı kaydı olan Hüseyin Ö. (20) olduğu tespit edildi. Ekipler, evine düzenlediği baskında şüphelinin izine rastlayamadı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Hüseyin Ö.'nün Gülbahçesi Mahallesindeki bir portakal bahçesinde görüldüğünü saptadı. Araziyi ablukaya alan polis, şüpheliyi harabe bir barakada saklanırken yakaladı. Hüseyin Ö'nün, polisin kendisini aradığını bildiği, yakalanmamak için evden aldığı yorgan ve minder ile yaklaşık bir aydır barakada yaşadığı öğrenildi. Emniyete götürülen Hüseyin Ö., ifadesinde, “Yakalanma korkusuyla evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden bir aydır aileme hasret kalmıştım” dedi.

Şüphelinin, iş arama bahanesiyle ilçedeki konfeksiyon atölyelerine giderek bölgede keşif yaptığı, sonra da harekete geçip, hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca şüphelinin, gidon kilitlerini kırdığı motosikletleri çaldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.