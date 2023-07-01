Polisin bayram boyunca havadan ve karadan trafik denetimi devam ediyor

Adana'da polis Kurban Bayramı boyunca vatandaşların daha güvenli yolculuk yapabilmesi için havadan ve karadan denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Havacılık Şube Müdürlükleri koordinesinde, vatandaşların güvenliği yolculuğu için Kurban Bayramı Arife günü başlatılan trafik kontrolleri karadan olduğu gibi havadan da devam ediyor. Şehrin D-400 karayolu ve otoyol giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktaları hem karadan hem de havadan denetleniyor. Polis kurallara uymayan vatandaşları öncelikle uyarıp, kural ihlali tekrara düşmesi durumunda da cezai işlem uyguluyor. Polisin denetimleri sayesinde bu yıl ölümle trafik kazalarının azaldığı öğrenildi.