Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı

Adana'da polis dar gelirli ailelerin çocuklarının okuduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye dağıttı. Babası tarım işçisi olan ve çantası olmayan bir kız öğrenci polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarının okuduğu okulların tespit edilerek buradaki çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine sahaya çıkan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili-Akarcalı İlkokulunda 70 öğrenci tespit etti.

1. sınıfa yeni başlayan 70 öğrenciye polisler çanta ve kırtasiye alarak okulun yolunu tuttu. Polisler sınıflara girip önce öğrencileri maske ve mesafe konusunda uyarıp daha sonrada çanta ile kırtasiye malzemelerini dağıttı. Tarım işçisi ailelerin çocukları, ilk kez polis gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklardan Şeyma Duman ve Belinay Koyunsever ise babaları çanta alamadığı için okula çantasız geldiklerini polis çanta verince çok mutlu olduklarını ifade etti. Belinay Koyunsever polisin verdiği çantaya sarılıp onu hiç bırakmadı.