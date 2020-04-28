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Polisin sosyal mesafe uyarısına "O benim eşim ayrılamam" yanıtı verdi

Adana’da yunus polisleri, banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, bir vatandaşın yanındaki kadından ayrılmayıp "O benim eşim ondan ayrılamam" demesi dikkat çekti.

Adana'da yunus polisleri, banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, bir vatandaşın yanındaki kadından ayrılmayıp "O benim eşim ondan ayrılamam" demesi dikkat çekti.


Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske denetimine çıktı. Polis özellikle banka ve PTT önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıp, maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı bir vatandaşın yanındaki kişinin eşi olduğunu belirterek polise, "Ben eşimden ayrılamam" demesi dikkat çekti. Polis buna rağmen vatandaşın eşiyle arasına kuyrukta beklerken en az bir metre mesafe koyması uyarısında bulundu. Polisin uyarıları üzerine vatandaşlar sosyal mesafeye uydu. Polis daha sonra maskesi olmayanlara tek tek maske dağıttı. Bazı vatandaşların maske dağıtan polisi alkışladığı görüldü.

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