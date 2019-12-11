Polisin yazdığı masal kitabı köy okullarına da ulaştı

Adana'da bir polisi memuru tarafından çocukların suç ve suçluyla karşılaştığında ne yapacaklarını ve polise nasıl ulaşacaklarını anlatan masal ve boyama kitabı köy okulundaki çocuklara da ulaştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli 3 çocuk annesi polis memuru Semra Ağaya çocuklarına anlattığı uyarıcı ve sevgi dolu masallar eğitici bir proje kapsamında masal ve boyama kitabına dönüştürüldü. Polis memuru kadın kitapta çocukların zor durumda kaldıklarında ilk olarak üniformalı polislerden korkmadan yardım almaları gerektiği, ailelerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak "polis ağabey" ve "polis abla"larının bulunduğu fikrini oluşturmayı amaçlayan kitap hazırlamak için çalışma başlatıldı.

Polislerin her zaman çocukları koruyup kollamak için çalıştıkları, yaşlılara saygı, hayvan sevgisi gibi çocukların dikkatini çekecek birçok toplumsal değerlere de yer verilen masal kitabı önce Adana'nın merkez anaokullarında dağıtıldı. Bir süre sonrada polisler köy okullarına kitabı götürerek buralarda da dağıtıldı. Kitabı alan öğretmenler masalı çocuklara okudu. Çocuklar ise bir taraftan kitaptaki boyama alanlarını boyadı. Veliler kitapta çocukların suç ve suçlulardan korunması için yapılan uyarıların çok yerinde ve bilgilendirici olduğunu, ayrıca insan, hayvan sevgisi ile büyüklere karşı saygıyı aşılaması çok iyi olduğunu söyledi.