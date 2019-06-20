İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisle birlikte 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da iki kişiyi sokak ortasında bıçakladıktan sonra kendisini yakalayan polisi de bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da iki kişiyi sokak ortasında bıçakladıktan sonra kendisini yakalayan polisi de bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, alkol kullandığı ileri sürülen İ.T. (25) isimli şahıs, sokakta tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçmaya başladı. Vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere götürürken, polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan zanlı, bir polisi de bıçakla yaralayıp kaçmaya çalıştı. Ancak diğer polisler kaçan zanlıyı yakalayıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. İ.T. sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.