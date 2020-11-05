Polisten anaokulunda virüs eğitimi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tüm dünyayı bu yılın başından bu yana etkisi altına alan ve sonbaharın gelmesiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla harekete geçti. Polisler önce anaokullarından başlayarak virüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatmaya başladı. Polis öğrencilere ve öğretmenlere sürekli maske takılması gerektiğini, mesafenin mutlaka korunması ve el temizliğinin önemini vurguladı.

Ayrıca polis bir ilaç ya da aşı bulununcaya kadar virüse karşı en etkili mücadele yönteminin maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.

Polis öğrencilere maske de dağıtıp onları tek tek taktı.