Polisten ATM önünde dolandırıcı ve sosyal mesafe uyarısı

Adana polisi, ATM'leri tek tek gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kuyrukta beklerken de sosyal mesafelerini korumalarını istedi.

Yeni tip korona virüs bahanesiyle vatandaşları ATM önlerinde dolandıranların ortaya çıkması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polisler, dolandırıcılara karşı Adana genelindeki bütün ATM'leri gezerek buradan para çeken vatandaşları tek tek uyardı. Polis, vatandaşlardan ATM'de yanlarına yardım bahanesiyle gelen şahıslara kesinlikle inanmamalarını, paralarını onlara çektirmemelerini ve şifreyi kesinlikle kimseye vermemelerini istedi. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ATM'de bekleyen vatandaşları internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Siber polis, telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi ya da Sosyal Vefa Grubu'ndan aradığını söyleyip kart şifresini öğrenerek maaşını eve getireceğini söyleyenlere inanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Polis, ayrıca ATM kuyruğunda bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye uyması konusunda ikaz etti.