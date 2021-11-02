Polisten kaçan göçmenler Adana Havalimanı'na girdi

Adana'da polisin operasyon sonucu yakaladığı bir tır dolusu kaçak göçmenin karakola götürüldüğü sırada içlerinden bir grup mülteci, güvenlik güçlerinden kaçmak isterken tel örgüleri atlayarak Adana Havalimanı'na girdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün gerçekleştirdiği operasyonda bir tır dolusu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Şakirpaşa Polis Karakolu istikametine götürüldüğü sırada polisin elinden kaçan 10-15 mülteci, Uçak Mahallesi'nde tel örgüleri atlayıp Adana Havalimanı'na girerek aprona doğru koşmaya başladı. Bu sırada iniş yapan özel bir uçağa doğru koşan grup, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce ters istikamette kaçmaya başladı. Havalimanına girerek güvenliği tehlikeye atan kaçak göçmenler, gözaltına alındı.

Yaşanan olay sebebiyle havalimanında uçak seferlerine geçici olarak aksadı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, alana girenlerin uyruklarının araştırıldığı bildirildi.