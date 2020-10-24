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Polisten kaçan hırsız inşaattan düşüp yaralandı

Adana’da bir kişi polisten kaçtığı sırada hırsızlığa girdiği inşaat halindeki apartmanın 1’inci katından aşağı düşerek yaralandı.

Adana'da bir kişi polisten kaçtığı sırada hırsızlığa girdiği inşaat halindeki apartmanın 1'inci katından aşağı düşerek yaralandı. Hırsız şüphelisi şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72181 sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat bekçisi, inşaat halindeki apartmanda şüphelisi şahıs görmesi üzerine durumu polis bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören şüpheli İzzettin D., kaçmak istediği sırada inşaat halindeki apartmanın 1'inci katından aşağı düşerek yakalandı.


Polis şüphelinin düştüğünü görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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