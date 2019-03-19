İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten kaçan sürücü,” Pişman değilim” diyerek kendini savundu

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü gazetecilerin pişman mısın sorusun”, Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim” yanıtını verdi.



Alınan bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri 01 FCD 75 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü S.A. polisten kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında S.A. Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.



Pişman değilim


Yakalanan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan aramada şahısların her hangi bir olumsuzluğu olmadığı anlaşıldı. Sürücü alkollü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.



Sürücü S.A, gazetecilerin pişman mısın sorusuna,” Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim” yanıtını verdi. Sürücünün yanında bulunan bir kişi ise,” Ehliyet yoktu kaçtık” diye pişkin cevap verdi. Yapılan alkol testinde sürücü 0.61 promil alkollü çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.