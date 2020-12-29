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Polisten kaçarken kaza yaptılar, araçtan bir poşet uyuşturucu çıktı

Adana’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp yaklaşık 5 kilometre kaçan otomobil bir ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Adana'da polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayıp yaklaşık 5 kilometre kaçan otomobil bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Araç içerisinde bir poşet kubar esrar ele geçirilirken otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri devriye attıkları sırada şüphelendikleri 01 AFT 092 plakalı otomobile Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kafaafat Caddesi'nde ‘dur' ihtarında bulundu. İsmi öğrenilemeyen sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçmaya çalışan sürücü, Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde aracın direksiyon hakimiyetini yitirip bir ağaca çarparak durabildi.


Daha sonra araç inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli Seyhan Devriye Ekipleri tarafından yakalanıp ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polis araçta yaptığı çalışmada bir poşet kubar esrar ve bir miktar para ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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