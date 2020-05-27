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Polisten muhtaç ailelere gıda yardımı

Adana Emniyet Müdürlüğü, belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, mahallelerde muhtaç aileleri belirledi. Daha sonra tespit edilen muhtaç ailelere gıda kolisi yardımı yapılmasına karar verildi. Polisler Adana genelinde birçok mahalleye dağılarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine tek tek gıda kolilerini dağıttı. Kapı kapı dolaşan polisler vatandaşların geçmiş bayramını kutladı.


Kolileri alan ihtiyaç sahibi aileler ise zor günlerinde yanlarında olan polislere teşekkür etti.

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