Polisten öğrencilere müze gezisi

Adana'da polisler ortaokul öğrencilerine tarih ve kültür bilincini geliştirmek amacıyla Adana Şehir Müzesi'ni gezdirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla ortaokul öğrencilerinin tarihi ve kültürel değerleri yerinde görerek tanımaları için Adana Şehir Müzesi gezisi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla gerçekleştirilen geziyle, Yüreğir Şehit Mustafa Turanlı Ortaokulu ile Seyhan Ahmet Sapmaz Ortaokulu'ndan 140 öğrencinin, tarihini ve kültürünü koruma bilincini, gözlem yapma, inceleme ve merak duyma becerilerini geliştirmek amaçlandı.