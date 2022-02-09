İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisten okul önlerinde sıkı önlem

Adana polisi çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması kapsamında okul önlerinde denetim yapıyor.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Terör ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. Adana genelindeki okul önlerde sıkı denetimler başlatan polis çocuk ve gençlerin korunmasını yönelik bütün önlemleri alıyor.


Öğrencilerin özellikle uyuşturucudan uzak tutulması ve okul dışından gelen şahıslarla irtibat kurmaması için polis okul saatleri içinde sürekli okul etrafında önlem alıyor.


Polis okul etrafında şüpheli gördüğü şahısları da sorguluyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.