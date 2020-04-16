Polisten pazar yerlerine ‘Sosyal mesafe' denetimi

Adana'da polis ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşları ve satıcıları ‘sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda uyarıp virüs hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Çukurova İlçesindeki pazar yerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ederken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşlara belediye ekipleri tarafından maske dağıtılırken pazara vatandaşlar tek tek alınıp pazar yerinde yoğunluk oluşması engellendi.

Alışveriş yapan vatandaşlar ile pazar tezgahları arasındaki sosyal mesafeye yönelik denetimler de yapan ekipler, pazarcı esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını inceledi. Öte yandan polis ekipleri vatandaşlara ve esnafa virüs hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.