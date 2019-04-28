Polisten pazarda dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önleyici polislik hizmetleri kapsamında Çukurova Sosyete Pazarına alışverişe gelen vatandaşları ‘hırsızlık ve dolandırıcılık' olaylarına yönelik bilgilendirdi. Yapılan çalışmada vatandaşların özellikle pazar yerlerinde çantalarının güvenliğini sağlamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Adanalı vatandaşların çevrelerinde gelişen olaylara karşı duyarsız kalmamalarını isteyen polis, hırsızlık vakalarında zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattını arayarak veya bizzat polis merkezine giderek ilgili birimlere haber vermesi gerektiğini anlattı. Polisler ayrıca vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda da çeşitli uyarı ve bilgilendirmelerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Pazara alışverişe gelen Şule Karakayalı, polisin yaptığı bilinçlendirme çalışmalarını desteklediğini ve daha da artırılması gerektiğini ifade ederek, “Halkı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak güzel bir şey. Annem geçtiğimiz hafta bu pazarda telefonunu çaldırmıştı. Bu yüzden bu uygulamayı destekliyorum” dedi.

Oğuz Karaaslan isimli vatandaş ise uygulamayı desteklediğini belirterek, “Buraya gelen vatandaşlar tezgahlara baktıkları için genelde dalgın oluyorlar. Ceplerinde telefon ya da cüzdan oluyor. Bunları çalmaya çalışan hırsızlara karşı uyanık olmaları gerekiyor. Bu yüzden bu tip bilgilendirme faaliyetlerinin artmasını istiyoruz” diye konuştu.