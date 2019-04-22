Polisten satranç turnuvası

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde" projesi kapsamında 7-18 yaş arası çocuklar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı organizesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde-2" projesi çerçevesinde 7-18 yaş çocuklar arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan 100 çocuk birbiriyle Asım Savaş Spor Salonunda kıyası mücadele etti. Müsabakalar sonucunda ilk 3 dereceye giren çocuklar ödül almaya hak kazandı. Ödül törenine katılan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş birinci olanlara bisiklet verirken diğer dereceye giren çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Aktaş, çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Hediye alan çocuklar da polisin çocuklarla çok yakından ilgilenip sosyal aktiviteler düzenlemesinin kendilerini çok mutlu ettiğini, bu etkinliklerin var olan ancak farkında olmadıkları yeteneklerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade ettiler.