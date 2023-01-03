POMEM Türkiye birincisi Yüreğir'den

dönem POMEM spor mülakatında 36 saniyelik derecesi ile Türkiye birincisi oldu.

Bugüne kadar binlerce gencin polis, bekçi ve asker olma hayaline destek olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Türkiye birincisi olan Hakan Duran ve antrenörlerini makamında kabul etti. Başkan Kocaispir, "Bizleri gururlandıran başarısından dolayı kendisini ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum"

dedi.

Başkan Kocaispir ücretsiz kursların devam edeceği müjdesini verdi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, gençlere Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullları (BESYO), Bekcilikve Askeri Okullara giriş sınavlarına hazırlık kurslarından binlerce gencin ücretsiz olarak faydalandığını belirten Başkan Kocaispir "Ertuğrul Gazi Spor Kompleksimizde uzman eğitmenlerimiz kontrolünde gençlerimize ücretsiz olarak verdiğimiz kurslar sayesinde rakiplerinden bir adım önde başlıyorlar.

Gençlerimiz için özel hazırlanan parkurlarda sürat, çabukluk, güç, denge, koordinasyon, dikkat, beceri gibi alanlarda aldıkları eğitim ile gençlerimiz geleceklerine yön veriyorlar. Verilen emeklerin boşa gitmediğini görmek bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.