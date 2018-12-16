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Pompalı tüfekle kalbine sıkarak intihar etti

Adana’da nişanlısından ayrıldığı ileri sürülen bir kişinin sosyal medya hesabından "evlenmek istedim ama olmadı" mesajı attıktan sonra pompalı tüfekle kalbine ateş edip intihar ettiği öne sürüldü.

Adana'da nişanlısından ayrıldığı ileri sürülen bir kişinin sosyal medya hesabından "evlenmek istedim ama olmadı" mesajı attıktan sonra pompalı tüfekle kalbine ateş edip intihar ettiği öne sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir apartmandan sesler gelince vatandaşlar 155'i arayarak aile arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu. Polis ihbar yapılan adrese gittiğinde Turan Özel (28) isimli gencin pompalı tüfekle kalbine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.


Yapılan araştırmada gencin bir süre önce nişanlısından ayrıldığı bu nedenle bunalıma girdiği, sosyal medya hesabından "evlenmek istedim ama olmadı" mesajı attıktan sonra intihar ettiği öne sürüldü.


Polis, genci sabah kalkan anne ve babasının bulduğunu belirlerken, ailenin tüfek sesi duymadığını söylediği öğrenildi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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