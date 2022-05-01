Portakal Çiçeği Karma Grup Sergisi sona erdi

Ressam-Sanat Eleştirmeni Salime Kaman, serginin sona ermesinden sonra yaptığı değerlendirmede, biçim, yapı ve temsil içeriği bakımından sanatın olağanüstü bir çeşitliliğe sahip olduğuna inanan 37 sanatçının bir araya geldiğini söyledi. Kaman, “Hepsi kendi tarzında, farklı akımlarda nesnel dünyayı üretkenlikleriyle, eylemleriyle 23 Nisan 2022 saat 17.30'da sanatseverlerle gerçek bir iletişim sağlamak için Adana'daydılar” dedi.

Sanatçıların sergiledikleri tüm eserlerin, kendilerinin estetik deneyimleri ve yaşadıkları dünyaların içinde, bir birey olarak kendilerini biçimlendiren sosyal, politik ve ideolojik alışkanlıkların içinde gizliliklerinin birer yansımaları olduğunu söyledi.

Kaman, şunları kaydetti:

“37 sanatçının estetik doğaları, deneyimleri üzerinde sürekli çalışmalarıdır ve içinde berraklaştırdıklarıdır. Sanatçılarımız, deneyimlerinin yoğun anlarında, bu anlarını sanki bilmenin yörüngesindeymiş gibi hissederler ve tüm bunları yansıtırlar. Kendi algılama gücüyle, görme biçimini sorgulayan eserleriyle sanatçılarımız, Adana izleyicisiyle bir araya gelerek ‘sanatçı- eser-izleyici' üçgeninde, yaşamlarımıza yeni yeni derinlikler kattılar.”

Sergiye eserleriyle katılan sanatçılar şunlar:

Armağan Atadağ, Aynur Yavuz, Aylin Akyalçın, Çiğdem Yaşa, Deniz Kireç, Emine Karataş, Fazilet Ceylanlı, F.Engin Alpat, Gürcü Görkem, Güzin Demir, Gözde Gökmen, Gül Arguner, Hakan Demi, Hale Yılmaz, Hande Pamuk, Hande Bilvar, Havva Halaçeli Metlioğlu, Hüsniye Uğur, Ilgın Erdem, Mehmet Özbilir, Meral Gün Güntekin, Doç.Dr. Mine Cerenoğlu, Naz Gün Desde, Nick Japanridze, Nursel Yıldırım, Özlem Uslu, Salime Kaman, Sema Çetin, Sera Ersu, Serpil Sesli, Suat Kanatlı, Tevfik Gökdemir, Tuğba Arabalı Kosar, Yıldız Sevimli Asutay, Yusuf Altunay, Zeliha Bazoğlu.