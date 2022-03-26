Portakal Çiçeği Karnaval coşkusu Kozan'ı da sardı

su düzenlenen Türkiye'nin tek sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Kozan ayağında tarihi çarşıda binlerce kişi karnaval coşkusu yaşadı.

Adana da 10.su düzenlenen portakal çiçeği karnavalı, bu yıl ilk kez Kozan'da da coşku ile kutlanmaya başladı. 2 gün sürecek karnaval mehter takımının gösterisi ile başladı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, sivil toplum temsilcileri, kurum müdürleri tarihi çarşıdaki etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kozan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi, mehteran gösterileri, davul zurna eğlenceleri ile çeşitli etkinlikler gün boyu devam ederken, esnaflar karnavaldan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Kozan Portakal Çiçeği karnavalı açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kez Portakal Çiçeği Karnavalı'na Kozan'ın da ortak olduğuna dikkat çekerek ve halkın coşkusuna ortak olduklarını ifade ederek bu özel etkinliğin ilçeye çok yakışacağının altını çizdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da bunun bir ilk olduğunu ifade ederek seneye Kozan'a özel bir ciğer ve nar festivali gibi halkın festival coşkusuna ortak olacakları projeler üreteceklerini kaydetti. Esnafın Pandemi sürecinden sonra böyle bir karnaval coşkusu ile ekonomik olarak büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Kadınlardan el emeklerini görücüye çıkardı

Kozan'da düzenlenen etkinlikte kadın kooperatifleri, kadın sivil toplum kuruluşları ve el sanatları ustaları, özel tasarımlarını katılımcıların beğenisine sunarken yöre lezzetleri olan turunç tatlılarına da vatandaşlar ilgi gösterdi.