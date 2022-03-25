Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri başladı. Vatandaşlar etkinlik alanlarına akın etti.

2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla düzenlenecek olan 10'uncu ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı. Kentte yiyecek ve içecek satan esnafın Atatürk Parkı'nda, rengarenk el işi ürünlerinin yer aldığı stantların da Merkez Park'ta olduğu karnaval alanlarına vatandaşlar akın etti.

Çok sayıda ziyaretçi, stantları gezip hatıra fotoğrafı çekildi.

Dönerci Mehmet İkram Taş, yoğunluğun çok güzel olduğunu belirterek, “İlk gün olmasına rağmen yoğunluğumuz çok fazla. Adanalılar karnavala çok güzel ilgi gösteriyor. Keşke her ay Adana'da karnaval olsa” diye konuştu.

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise karnavalın favori yiyeceğinin Adana Kebap olduğunu söyledi. Korkmaz, “İnsanlar Adana Kebap yemek için karnavala geliyor. Bizlerde onlara en güzel şekilde hizmet sunuyoruz. Yaklaşık 400 bin kişiyi bekliyoruz” dedi.

Barcelona'dan karnaval için Adana'ya gelen Laia Palau ise karnaval alanının çok güzel ve rengarenk olduğunu, keyif aldığını söyledi.

Hülya Özacardı isimli vatandaş ise karnavalı çok beğendiğini 3 gün boyunca katılacağını belirtti.

Karnavalın resmi açılışı ve kostümlü kortejiyse yarın düzenlenecek. 27 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak karnavala, sanatçılar, korolar ve çok sayıda vatandaş katılacak. Açılış töreninin ardından karnaval konserlerinde de sanatçı Haluk Levent ve Japon bağlama sanatçısı Yukari Fumuro sahne alacak.