Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl online gerçekleşecek

Adana'da gerçekleşen “Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” bu yıl #KarnavalOnline adıyla dijital olarak düzenlenecek.

1 Nisan'da 9'uncu kez gerçekleştirilecek online karnaval, dijital alanda ülkenin en büyük etkinliği olmaya hazırlanıyor. 1 Nisan Perşembe günü 'nisandaadanada.com' adresindeki karnaval dijital mecrasında hem Türkçe hem İngilizce olarak start verecek olan online yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler ile 4 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Karnaval kapsamında gerçekleşecek etkinlikler için Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, ADANOFF Kulübü çekimler için Merkez Park'ta buluştu. Kostüm giyen bisiklet kulübü üyeleri bisiklet sürerken offroad grubu da onlara eşlik etti.