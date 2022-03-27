Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'ı coşturdu

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Kozan ayağında çarşı esnafı ile vatandaşların yüzü güldü. Kozan'ın yöresel lezzetleri, el işleri, kadın kooperatif çalışmaları karnavalda yer alırken portakal çiçeği temalarla süslenen stantlar ziyaretçi akınına uğradı.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk kez Kozan'da düzenlenen ayağında karnaval coşkusu esnafın yüzünü güldürdü. 7 asırlık geçmişe sahip tarihi çarşıda "Bir zamanlar Çukurova" dizi oyuncuları da coşkuya ortak olurken vatandaşlar gün boyu doyasıya eğlendi. Adana sokak lezzeti olan kebapçılar, şırdancılar ve sucuk ekmek satan esnaf karnavalda oyun havaları eşliğinde mangallarını ateşlerken, kadın girişimciler portakal ürünlerinden hazırladıkları özel tasarımlar, fotoğraf alanları ile karnavalda göz doldurdu. Kozan'daki karnavala iki günde 40 bin ziyaretçinin geldiği aktarılırken, kapanış gününde aşıklar sahne alırken oyun havaları eşliğinde vatandaşlar sokaklarda coşkuya ortak oldu.

“Sinema sanatçıları Kozan karnavalını gezdi”

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisi oyuncusu sinema sanatçısı Erkan Bektaş, film seti ekibi ile karnaval alanını gezerek Kozan Barajı'nda tekne turu yaptı. Bektaş, “Adana ve Kozan, ben buraları çok sevdim. Festival ile canlı bir yer haline gelmiş. Bu sokakları dizi seti olarak kullanıyoruz. Birçok Kozanlı dizide oynuyor. Gerçekten tarihi, coğrafi anlamda da çok güzel bir yer. Herkesi buraları görmeye bekleriz” dedi.

Esnaflardan Hediye Portakal ise, “Karnaval çok güzel geçiyor. İnsanlarla kaynaştık. Çok güzel kaynaştık. Kadın esnaf olarak başarmak isteyen kadınlar buradaydı. Gece gündüz çalıştılar ve Kozan'a renk getirdiler” diye konuştu. Esnaf Serap Pehlivan'da Kozan'da festivalin büyük bir coşku yaşattığını ifade ederek, “Adana'ya gelen turları bölgemize çekebilirsek şahane olur” dedi.

Esnaf Metin Yüce de Kozan'da her yıl kendine özgü bir festivali olması gerektiğini belirterek esnafın yüzünün güldüğünü kaydetti.