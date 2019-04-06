Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusu kortejle sokaklara taştı

‘Nisan'da Adana'da' sloganıyla 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen kostümlü kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Adana'da Nisan ayında başlayan ‘portakal çiçeği' kokusunun, karnaval havasında gerçekleşmesi için başlatılan ve bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi'nden start aldı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından katılımın olduğu yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar takan katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti.

Kortej yürüyüşünü takip eden Adanalılar ise alkışlarla karnaval heyecanına ortak oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, resmi açılış töreninin yapılacağı İstasyon Meydanı'na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Festivalin resmi açılışı 18.00'da düzenlenecekken, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yarın akşam sonra erecek.