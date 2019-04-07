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Portakal Çiçeği Kostümlü Aile Koşusu

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Kostümlü Aile Koşusu düzenlendi.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Kostümlü Aile Koşusu düzenlendi.


'Nisan'da Adana'da' sloganıyla 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Merkez Park'ta Kostümlü Aile Koşusu düzenlendi. Koşuya çocukların Süpermen, Batman, Örümcek Adam gibi çizgi film kahramanlarının kostümleriyle katılması dikkat çekti. Avukat cübbesini de kostüm olarak giyenlerin yanı sıra bazılarının ise beyaz kıyafetin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini işletip kostüm olarak giydiği gözlendi.


Koşu, Merkez Park'ta Dünya Maketine gidip geri gelinmesiyle son buldu. Bu arada Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle Merkez Park'ta yüzlerce vatandaşın olduğu görüldü. Havanın da sıcak olması nedeniyle Adanalılar ve şehir dışından gelen vatandaşlar karnaval kapsamında gönüllerince eğlendi.

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