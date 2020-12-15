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Portakal Çiçeği Parkı'nın yapımı tamamlandı

Adana’da Büyükşehir Belediyesi, 23 bin metrekare alana kurulu Portakal Çiçeği Parkı’nın yapımını tamamladı.

Adana'da Büyükşehir Belediyesi, 23 bin metrekare alana kurulu Portakal Çiçeği Parkı'nın yapımını tamamladı.


İl Sağlık Müdürlüğü karşısındaki alanda oluşturulan Portakal Çiçeği Parkı'nda; çocuk oyun alanı, kondisyon aletlerinin bulunduğu açık alan spor kompleksi, engelli tuvaletleri, çocuk emzirme odaları, sosyal mesafe kurallarına uygun banklar, dinlenme alanları bulunuyor.


Yapılan peyzaj düzenlemesiyle parkta, Adanalılar dinlenip, mart sonu nisan başında portakal çiçeği kokusunu hissedebilecekler.

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