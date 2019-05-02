Pozantı Anadolu İHL'den geleneksel tarih yürüyüşü

Pozantı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Okul Müdürü Cumali Özçelik ve Tarih Öğretmeni Recep Kımış koordinasyonunda Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Çakan, İmam Hatip Lisesi ve öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla, Pozantı'nın kurtuluşunda önemli bir yere sahip olan Koca Tepe mevkisine anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Cumali Özçelik, bu yıl ikincisini düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri yürüyüşün ilkini geçen yıl aynı tarihte Asker Deresi, Çoğbeli ve Yoncalı Tepe mevkisine gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise Pozantı'nın kurtuluşunda önemli bir yere sahip olan Kocatepe'ye yürüdüklerini ve yürüyüşün amacının atalarının kanlarını akıttığı bu topraklarda torunlarının terlerini akıtmak ve tarihi hadiselerin cereyan ettiği mekanları öğrencilere yerinde tanıtmak olduğunu belirtti.

Okul önünden başlayan yürüyüşün varış noktasında öğrencilere ve öğretmenlere, işgal yıllarında Fransızların konuşlandığı stratejik mevziler tek tek gösterilerek, buraların önemi anlatıldı. Yapılan dua sonrasında hep bir ağızdan vatan şarkıları ve marşların söylendi.

Tarih Öğretmeni Recep Kımış, Pozantı'nın tarih boyunca stratejik öneme sahip bir coğrafya olduğunu belirterek, “Çukurova ile İç Anadolu Bölgemizin bağlantısı buradan sağlanmaktadır. Fransızlar, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hemen akabinde Çukurova'yı işgal etmiş ve bu bölgenin İç Anadolu ile bağlantısını kontrol etmek amacıyla Pozantı'yı da ellerinde tutmak gerektiğini anlamışlar ve Binbaşı Menil komutasında yaklaşık 1000 kişilik bir birliği Pozantı'ya yollamışlardır. Ancak kendilerine vurulmak istenen esaret zincirini kırarak cesaret gömleğini giyen Pozantı halkı çetin ve kutsal bir mücadeleye girişmiş, dağlara çıkarak kahramanlaşmışlar, şehit olarak ölümsüzleşmişler ve bu toprakların Türk yurdu olması gerektiğini cihana haykırmışlardır. Koca Tepe ve Gökbez mevkisinde 21 Nisan, 22 Nisan ve 23 Nisan 1920 tarihlerinde üç gün süren mücadelelerde Fransızlara önemli kayıplar verdirmişlerdir. Verilen büyük mücadelenin sonunda ise Fransızlar 25 Mayıs 1920'de Pozantı'yı terk etmişlerdir” dedi.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da okuldaki derslerle ilişkili bu tür gezilerin daha kalıcı ve somut sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, etkinlikte emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.