Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu Kupası'nı Zafer Meydanı kazandı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Adana Yeşiloba Hipodrumu'nda düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Zafer Meydanı isimli atıyla Jokey Ahmet Çelik kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından şimdiye kadar 6 kez düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı koşusunun 7'incisinin koşulduğu kum pistte bin 900 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen günün 3. koşusuna toplam 10 at katıldı. Koşuyu izlemeye Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Başkan Yardımcısı Cengiz Öztürk ve Pozantı Belediyespor Külüp Başkanı Özgür Gören katıldı.

Koşunun ardından şeref tribününde gerçekleştirilen ödül töreninde, yarışı kazanan Zafer Meydanı sahibi Ali Erkan Yılmaz adına Yusuf Özgül özel yaptırılmış yarış atı figürü ödülünü Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın elinden aldı.

Yarışı kazanan jokey Ahmet Çelik ve at sahibi Ali Erkan Yılmaz'ı tebrik eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Kurtuluş Savaşında il merkezi olan Pozantı, Adana Yeşiloba Hipodromunda canlı yayınla tanıtılması ve Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu olarak isimlendirilmesi ilçemizin tanıtımı açısından son derece gurur verici oldu. Bu memleket hak ettiği vizyon ve değerini çok şükür ki buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çay, düzenlenen koşu nedeniyle Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp'e de bir buket çiçek hediye etti. Koşunun ikincisi Özbatu, üçüncüsü ise Bükeç isimli yarış atları oldu.