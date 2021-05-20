Pozantı Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

Pozantı Belediye Meclisi, Filistin topraklarına düzenlediği saldırıda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Pozantı Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Çay'ın bizzat okuduğu ortak bildiride "Pozantı Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bildiride şu görüşlere yer verildi:

"İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddetin, baskıcı politikaların ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır ve halen artarak devam etmektedir. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırıların, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve ölümüne sebep olmuştur ve olamaya da devam etmektedir. Şiddetin dozunu daha da artıran Terör Devleti İsrail, açıkça savaş suçu işleyerek, Filistin halkı üzerinde adeta bir soykırım savaşı uyguluyor. Şu ana kadar İsrail tarafından Gazze'de sivil, asker ayrımı gözetilmeden yapılan bombardımanlar sonucunda 55'i bebek ve çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade ediliyor.

Pozantı Belediye Meclisi olarak, bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve istiyoruz.

Pozantı Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in hain eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en şiddetli şekilde beyan ediyoruz."