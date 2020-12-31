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Pozantı Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 200 TL oldu

MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 2021 yılında Pozantı Belediyesinde çalışan personelin alacağı ücretin en az 3.

MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 2021 yılında Pozantı Belediyesinde çalışan personelin alacağı ücretin en az 3.200 TL olacağını açıkladı.


2021 yılı asgari ücret açıklamasından sonra Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediyelerinde en düşük işçi maaşının 3.200 TL, en yüksek işçi maaşının ise 4.200 TL olacağını belirtti. Çay, "20 bin nüfuslu bir ilçe olmamıza rağmen Pozantı Belediye Başkanlığı olarak bugün almış olduğum karar doğrultusunda Pozantı Belediyesinde en düşük ücret 3.200 TL olacaktır. Bunun içerisinde en yüksek olanlar, operatörlük yapan personeller 4.200 TL, tekniker kadrosunda olanlar 3.900 TL ve çöp gibi, inşaat işleri gibi tehlikeli işlerde çalışan personellerin alacağı ücret 3.600 TL olmuştur. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum.” dedi.

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