Pozantı Belediyesinden Akçatekir'e yeni tesis

Adana'nın Pozan ilçesine bağlı Akçatekir Yaylasına yeni bir tesis kazandırıldı.

Pozantı Belediyesince, Akçatekir Yaylasının seyir tepelerinden birine 32 dönüm üzerinde bulunan alana Yaşam Parkı inşa edildi. Yaşam Parkı içerisinde bulunan 500 kişilik Yaşam Park Restaurantın açılışı ise yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Pandemi kuralları gereği misafir sayısının az tutulduğu açılış programına Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Topçugil, Cumhuriyet Savcısı İsmail Şivka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, MHP İlçe Başkanı Şeref Dinç, CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Güney, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Kuran'ı-Kerim ve duaların okunmasıyla hizmete giren Akçatekir Yaşam Park Restaurant'ta bundan böyle sabah kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri servisleriyle vatandaşların yararlanabileceğini söyleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Hizmet bizden, artık sahiplenmek sizden. Bugün açılışımızı gerçekleştirdik. Allah utandırmasın” dedi.

Malzeme Pozantılı esnaftan

“2014 yılında, böyle bir kıymetli bir arazinin atıl kalmasını istemediğimden, ustalık dönemim dediğim 3. Dönemimde artık bir proje yapmanın zamanı geldiğini düşündüm” diyen Başkan Çay, şöyle devam etti:

“Orman İşletme Müdürlüğü ve sonrasında Orman Bölge Müdürlüğü daha sonrasında Orman Genel Müdürlüğü'ne bir proje sunduk. Projemizin kabulünden sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından turizme katkı sunacak projemiz için 500 bin TL hibe yardımı aldık. Bu para İller Bankası aracılığıyla intikal ettirildi. İhaleye çıkılması istendi. Ben buna karşı çıktım. Mütaahhide kar payı verileceğine, belediye olarak biz yapalım dedim. Malzemelerin tamamı Pozantılı esnaftan alınmak üzere belediye olarak bu projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

İnşaatı belediye işçileri yaptı

Böyle bir projenin 5 milyon liraya ihale edilebileceğini söyleyen Başkan Çay, "Yaşam Parkı içine 15 kamelya yapıldı. Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam belediye başkanları 5'er adet kamelya hediye ettiler. Zeydan Karalar Başkanım yolunu asfaltladı. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Tüm kaba inşaatı Pozantı Belediyesinin çalışan ekipleri tarafından yapıldı. Şu ana kadar 1 milyon 750 bin lira harcandı. 500 bin lirası hibe alındığına göre, Pozantı Belediyesi'nin kasasından 1 milyon 250 bin lira çıkmış oldu. Tüm çalışmalarımızda MHP'nin üretken belediyecilik anlayışına göre hareket ettik” dedi.

Aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip Akçatekir Yaşam Park Restaurant'ın işletmeciliğini belediye olarak kendilerinin yapacağını belirten Başkan Çay, “Belemedik Restaurant'ta olduğu gibi, buradaki çalışanlar da, yine belediyenin yan şirketinin elemanı olacak. Yılın 365 günü hizmet vereceğiz. Peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız aralıksız sürüyor” şeklinde konuştu.