Pozantı'da 3. Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali

Adana'nın Pozantı ilçesinde 3. Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Pozantı-Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali kapsamında “Tünelin Ucundaki Işık Belemedik” sloganı adı altında fotoğraf yarışması düzenlendi. Fotoğraf Yarışması 15 Eylül'de başlayarak Pozantı'da Yaşam, Geçmiş Zaman Belemedik ve Tünelin Ucundaki Işık Belemedik konulu üç farklı kategoride gerçekleştirildi.

Toplam 1250 fotoğraf arasından seçilerek ödüllendirilen fotoğrafların da sergilendiği festivale, Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde, Kayseri'den gelen ikibini aşkın doğaseverlerle birlikte kamp, bisiklet ve motorsiklet grupları da katıldı.

Festivale, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, MHP İlçe Başkanı Şeref Dinç, CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlui meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve 2 bine yakın vatandaş katıldı.

Festival kapsamında fotoğraf sanatçıları Hakan Yaralı ve Derya Yazar'ın fotoğraf sunumu ve söyleşileri ilgiyle izlendi. Fotoğraf Sanatçısı Hakan Yaralı'nın yıllar öncesinin buharlı trenlerin fotoğrafları ve Derya Yazar'ın ise 9 ülkede çekmiş olduğu fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Jüri üyeleri tarafından 1250 fotoğraf arasından seçilen 30 fotoğraf dereceye girdi. Pozantı'da yaşam kategorisinin birincisi Fatih Yılmaz, Geçmiş Zaman Belemedik kategorisinin birincisi Deniz Emmioğlu ve Tünelin Ucundaki Işık kategorisinin birincisi ise Ahmet Ersungur olarak bin TL'lik ödülü kazandılar. Pozantı Belediyesi Özel ödülünü ise Ayhan Apaydın kazandı.

Ödül töreni sonrasında ise festival alanında sahne alan, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun seslendirdiği türkülere festivale katılanlar eşlik ederek anın tadını çıkartmaların yanı sıra hareketli türkülere de oynayıp halay çektiler. Konserin ilerleyen saatlerinde ise Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte Kara Kız türküsüne düet yaptılar.