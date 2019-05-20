Pozantı'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Kaymakam Muammer Sarıdoğan başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Pozantı'da özellikle yaz aylarında yaylacı vatandaşın gelmesiyle sıkışan trafiğin çözümü masaya yatırıldı. Pozantı Atatürk Caddesine tek sıra haricinde park yapılmaması, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Pazar Sokak, Ahmet Doğan Sokak ve Lale Sokaklara araçların park yapıldığı zaman manevrayı engellemesinden dolayı park yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan yaptığı açıklamada, “Pozantı yaz aylarında nüfusu artan bir memleket. Ramazan bayramından sonra ise yaylasını yapmaya gelen vatandaşlarımız olacak şimdiden trafik ile ilgili yaşadığımız sorunları çözmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ve sürücülerimizin anlayışlarıyla trafik sorununu en aza indirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay ise 25 Mayıs Caddesine kurulan pazardan dolayı Atatürk Caddesi'nin bazı bölgelerine karşılıklı park yapıldığını bununda trafiği sıkıştırdığını belirterek pazar alışverişine aracıyla gelen vatandaşların belediye araç garajına araçlarını park edebileceklerini belirterek trafiği bir nebze rahatlatabileceklerini söyledi.