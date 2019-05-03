Pozantı'da çiftçiye çilek fidesi dağıtıldı

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Karakışlakçı Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı törende, Pozantı'nın çilek üretiminde önemli yere sahip olan Karakışlakçı başta olmak üzere Göcekli, Yağlıtaş, Aşçıbekirli, Fındıklı, Dağdibi ve Aşçıbekirli mahallelerinde 1 milyon yüz bin çilek fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çilek üretiminde bölgenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Karakışlakçı Mahallemizde bugün çilek fidesi dağıtıyoruz. Üreticilerimizi her konuda destekleyeceğiz. Bu daha bir başlangıç gelecek yıl bu bölgemize çilek fidesi dağıtımımızı iki kata çıkararak 2 milyon fideyi üreticilerimize ulaştıracağız. Karakışlakçı'da “Kınalı Eller Projesi” kapsamında bu projeyi başlatan devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Bizler projelerimizi daha da üst seviyelerde tutarak kadın çiftçilerimiz ve genç çiftçilerimizin de projeye ortak ederek güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Karakışlakçı Mahalle Muhtarı Harun Yetkin de, “Zeydan Karalar'ın seçimden önce verdiği sözü yerine getirdiğini ifade ederek, “Bölgemiz Pozantı'nın en ücra köşesi olmasına rağmen çilek üretiminde ciddi bir üretim var ve köy halkımız çilekten gelen gelirle geçiniyor. Bölgemizde rol model olmak istiyoruz. Ekonomiye daha çok katkı sağlamak istiyoruz. 20 dönümle başladığımız çilek üretimi 300 dönümlere ulaştı. Bununla beraber su sıkıntısı yaşamaya başladık. Bu sıkıntıyı da Zeydan Başkanımızın desteğiyle çözeceğimizi düşünüyoruz“ diye konuştu.

Daire müdürlerinin, muhtarların ve mahalle sakinlerinin katıldığı çilek fidesi dağıtım töreninde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kendi eliyle çilek fidesi dikerken, kendisine ayrıca mahallenin meşhur balından da ikram edildi.